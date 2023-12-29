«أونروا»: لا مكان في غزة آمن.. والعدوان الإسرائيلي يشل عمل المؤسسات الإغاثية

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، أنّه يوجد مكان آمن في قطاع غزة وعدد الضحايا المدنيين يفوق كل الأعداد مقارنة بصراعات أخرى في العالم، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت الوكالة أنّ عمل أونروا بقطاع غزة ينحصر في رفح والمساعدات بلا جدوى دون وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أنّ جيش الاحتلال يدفع نحو التسبب بالشلل الكامل لعمل المؤسسات الإغاثية في قطاع غزة.