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تحرك شعبي أمريكي لوقف الحرب على غزة.. عريضة تطالب بايدن بالتدخل

كتب:

أحمد حامد دياب
10:28 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
العدوان على قطاع غزة

العدوان على قطاع غزة

وقع آلاف النشطاء الأمريكيين على عريضة إلكترونية أرسلت بشكل مباشر إلى البيت الأبيض، يطالبون فيها الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدخل الفوري لوقف الحرب على قطاع غزة.

العريضة تطالب بحظر الأسلحة المقدمة إلى إسرائيل

وبحسب «وكالة الأنباء الفلسطينية»، فإن العريضة طالبت أيضًا بفرض حظر على الأسلحة المقدمة إلى إسرائيل التي تنفذ مجازر يومية منذ ما يقارب 3 أشهر.

وتحث العريضة الرئيس الأمريكي على التدخل العاجل والفوري لوقف العدوان على قطاع غزة، وتشير إلى ضرورة وقوفه إلى جانب الحق باستخدام صلاحياته لتنفيذ ذلك، وأن هذا أصبح ضرورة أخلاقية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح البريئة، وكي لا تبقى سلامة وحياة المدنيين الفلسطينيين مسألة أخلاقية انتقائية أو بيدقاً في السياسة الانتخابية.

أهمية تدخل بايدن لوقف الحرب

وتشدد العريضة على أهمية تدخل بايدن لوقف الحرب وتغيير موقفه من هذا الاعتداء، حيث قُتل أكثر من 21 ألف فلسطيني حتى اليوم، وكل يوم لا يتوقف فيه إطلاق النار وحظر الأسلحة، سيُقتل المزيد من الفلسطينيين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع  غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

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بقلم أحمد حامد دياب