ضبط أسلحة ومخدرات بحوزة عناصر إجرامية في الشرقية.. بقيمة 6 ملايين جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عدة عناصر إجرامية «لاثنين منهم معلومات جنائية»، تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبوكبير بقسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم على النحو التالي:

(عاطل) مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلوجراما- و3 كيلوجرامات لمخدر الهيروين- بندقية آلية- 3 بنادق خرطوش- فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة مبلغ مالي من متحصلات النشاط الإجرامي).

(سيدة) مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وبحوزتها (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلوجراما- 10 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو- مبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي).

(عاطل «له معلومات جنائية») بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته (4000 قرص مخدر لعقار تامول- ودراجة نارية بدون لوحات- مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي).

(أحد الأشخاص - «له معلومات جنائية») بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته (1500 قرص مخدر لعقار تامول- مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأقراص بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة بـ6.2 مليون جنيه تقريبا.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.