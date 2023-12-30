«تنشيط السياحة» تعلن المشاركة في معرضين بالتشيك وروسيا خلال 2024

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أعلنت أنها بصدد المشاركة في معرض «Holiday World» المُزمع انعقاده في براغ بالتشيك، خلال الفترة من 15 وحتى 17 مارس 2024.

قيمة المشاركة بالجناح المصري في المعرض

وأضاف خلال المنشور الذي عُمم على فنادق جمهورية مصر العربية كافة، أنّ قيمة الاشتراك في معرض «Holiday World»، هي 2750 يورو، تُسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية أو إحدى وسائل الدفع غير النقدية، موضحًا أنّه حال رغبة الفندق، المشاركة في هذا المعرض، فعليه سرعة سداد القيمة المطلوبة، في موعد أقصاه الثلاثاء 23 يناير 2024، علمًا بأنّ الحجز بأولوية السداد.

معرض MITT الروسي

وأشار «عاقل» إلى أنّ هيئة تنشيط السياحة، أعلنت أيضًا أنها بصدد المشاركة في معرض «MITT»، المقرر انعقاده بالعاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس المُقبل، موضحًا أنّ قيمة الاشتراك بهذا المعرض تبلغ 2750 يورو، تُسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية أو إحدى وسائل الدفع غير النقدية، لافتًا إلى أنه حال رغبة الفندق المشاركة في هذا المعرض، فعليه سرعة سداد القيمة المطلوبة في موعد أقصاه 14 يناير 2024.