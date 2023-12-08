«تنشيط السياحة» تدرس المشاركة في معرض شنغهاي بالصين

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، إنه في إطار العمل على تشجيع السياحة الوافدة من السوق الصيني، فإن الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بصدد دراسة المشاركة في المعرض السياحي ITB 2024 China المزمع انعقاده في مدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة من 27 - 29 مايو 2024.

قرار المشاركة بالمعرض يتوقف على حجم المشاركين

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية، أن هيئة تنشيط السياحة سبق وشاركت في هذا المعرض في نسخته لعام 2023 بجناح مساحته 299 مترًا مربعًا، موضحا أن قرار وزارة السياحة والآثار بالمشاركة في المعرض خلال نسخة 2024 من عدمه يتوقف على أعداد المشاركين من الفنادق والشركات السياحية.

قيمة الاشتراك بالجناح المصري بالمعرض

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن قيمة الإشتراك بالجناح المصري المشارك بهذا المعرض تبلغ 2750 يورو «فقط ألفان وسبعمائة وخمسون يورو لا غير» تسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية أو إحدى وسائل الدفع الغير نقدية.

وأشار إلى أن آخر موعد لإرسال رغبة الفندق فى المشاركة فى هذا المعرض ستكون يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر 2023.