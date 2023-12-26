«تنشيط السياحة» تعلن انطلاق موسم صيد البط البري في الشرقية

قالت الدكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، إن الأجواء المناخية الحالية في الشرقية ملائمة لصيد البط البري، إذ تتميز المحافظة بوجود برك البط الطبيعية التي تحتوي على الحشائش، بالإضافة إلى المناخ المعتدل، وبالتالي تكون الأجواء ملائمة لاستقبال الطيور المهاجرة، موضحة أن مصر تعد ثان أهم مسارات العالم في الطيور المهاجرة.

الاستعداد لموسم صيد البط

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يجرى الاستعداد للموسم من خلال تجهيز الشاليهات لاستقبال الهواة والصيادين، مشيرة إلى أن الشرقية تضم 3 برك طبيعية، إحداهما تقام على مساحة 1741 فدانا، وتضم مجموعة من الشاليهات المجهزة لاستقبال الزوار.

موسم صيد البط البري في الشرقية

وأشارت إلى أن موسم صيد البط البري في الشرقية يأتي في منتصف نوفمبر وحتى منتصف مايو، ولكن بسبب الظروف الطبيعية والمناخية هذا العام بدأت الأصياد تكون موجودة مع بداية شهر ديسمبر، إذ انطلقت يوم الأحد الماضي ويستمر حتى شهر يناير.