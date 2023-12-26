رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«تنشيط السياحة» تعلن انطلاق موسم صيد البط البري في الشرقية

كتب:

يارا أشرف
11:40 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قالت الدكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، إن الأجواء المناخية الحالية في الشرقية ملائمة لصيد البط البري، إذ تتميز المحافظة بوجود برك البط الطبيعية التي تحتوي على الحشائش، بالإضافة إلى المناخ المعتدل، وبالتالي تكون الأجواء ملائمة لاستقبال الطيور المهاجرة، موضحة أن مصر تعد ثان أهم مسارات العالم في الطيور المهاجرة.  

الاستعداد لموسم صيد البط 

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يجرى الاستعداد للموسم من خلال تجهيز الشاليهات لاستقبال الهواة والصيادين، مشيرة إلى أن الشرقية تضم 3 برك طبيعية، إحداهما تقام على مساحة 1741 فدانا، وتضم مجموعة من الشاليهات المجهزة لاستقبال الزوار.

موسم صيد البط البري في الشرقية

وأشارت إلى أن موسم صيد البط البري في الشرقية يأتي في منتصف نوفمبر وحتى منتصف مايو، ولكن بسبب الظروف الطبيعية والمناخية هذا العام بدأت الأصياد تكون موجودة مع بداية شهر ديسمبر، إذ انطلقت يوم الأحد الماضي ويستمر حتى شهر يناير.

اقرأ المزيد:

أسعار الدواجن الیوم 6-11-2023 في الأسواق والمحلات.. «اعرف البط بكام؟»

أسعار الدواجن اليوم في المزرعة وللمستهلك.. كيلو البط بـ 55 جنيها

5 حالات و34 سببا لفسخ عقد الإيجار القديم.. منها تربية «البط والفراخ»

«10 أيام تحت الماء وجثته مطلعتش».. تفاصيل غرق «محمد» صياد البط بالنيل

10 فوائد لتربية البط في حقول الأرز.. يزيد إنتاجية الفدان لـ3 أضعاف
بقلم يارا أشرف