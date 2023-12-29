«الرعاية الصحية» بأسوان تنظم تدريبات على إجراءات الإنعاش القلبي

نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان مجموعة من الورش التدريبية لتطوير مهارات العاملين في المنشآت الصحية التابعة لها بهدف تحسين المهارات الأساسية في إجراءات الإنعاش القلبي، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان.

التدريبات شملت الأطباء والممرضين

وأكدت الدكتورة هداية محمود ياسين، مسئولة التدريب بأسوان، في بيان اليوم أن الورش التدريبية شملت تدريب الأطباء والتمريض في الوحدات الصحية والمراكز الطبية خلال الفترة من 24 إلى 27 ديسمبر وتم تدريب المشاركين على الجوانب النظرية والعملية لإجراءات الإنعاش القلبي، وذلك بإشراف مدربين معتمدين من جمعية القلب الأمريكية.

تحسين أداء مزودي الخدمات الطبية

تأتي هذه الورشات ضمن جهود هيئة الرعاية الصحية لتحسين أداء مزودي الخدمات الطبية، وتلبية معايير التسجيل والاعتماد الطبي.

وتحظى هذه الجهود بدعم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي يشرف أيضًا على مشروعي التأمين الصحي الشامل، وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

كانت الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان أعلنت اجتياز 8 منشآت من القطاع الطبي بالمحافظة المعايير العالمية في مجال التأمين الصحي الشامل، وشكلت هذه المنشآت مراكز طب أسرة ووحدات صحية.