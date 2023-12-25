«الرعاية الصحية»: نجاح الاعتماد المبدئي لـ8 منشآت صحية في أسوان

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، نجاح 8 منشآت صحية تابعة للهيئة بأسوان في اجتياز معايير الاعتماد المبدئي وفقًا للمعايير القومية المعترف بها عالميًا.

وأوضح بيان الهيئة، أنّ المنشآت الثماني الحاصلة على الاعتماد لمحافظة أسوان، وشملت وحدات طب أسرة «جزيرة أسوان، المحمودية، أبو الريش، الشلال، كيما، البيارة» ومركزي طب أسرة «السيل، كوم امبو»، هي أول منشآت تحصل على الاعتماد المبدئي منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

تسجيل 1.2 مليون مواطن في التأمين الصحي الشامل بأسوان

وتابع بيان الهيئة، أنّ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة بالوحدات المشار إليها بلغت 83 ألف خدمة طبية خلال النصف الثاني لعام 2023، وشملت الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين «خدمات طب الأسرة، الفحص الطبي الشامل، الأسنان، تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الصحة الإنجابية، المعمل، الأشعة، التطعيمات، رعاية الطفل، الإسعافات الأولية، الاستقبال والطوارئ، الصيدلية، إضافة إلى خدمات الطب الوقائي، متابعة الأطفال الأصحاء، مبادرات 100 مليون صحة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، والتثقيف الصحي».

ولفت إلى أنّ منشآت طب الأسرة هي بوابة المنتفع الأولى لتلقي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى إجمالي المنتفعين الذين تخدمهم المنشآت الثماني الحاصلة على الاعتماد المبدئي وعددهم نحو 250 ألف نسمة.

80 منشأة تقدم خدمات طبية متميزة لمنتفعي التأمين الشامل

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كتيبة العمل بمنشآت الرعاية الأولية التي تم اعتمادها بشكل مبدئي، مؤكدا أنّ المرحلة تُعد تمهيدًا لحصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا)، ما يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية، ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية، بأنّ إجمالي المنشآت الصحية التي تقدم الخدمة الطبية المتميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان حتى الآن 80 منشأة منهم 76 وحدة ومركز و 4 مستشفيات، ومن المقرر أن يصل عددها 123 منشأة صحية منهم 112 وحدة ومركزًا لطب الأسرة إضافة إلى 11 مستشفى تقدم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية لقاطني محافظة أسوان، مشيرًا إلى إجمالي المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، والذين تخطى عددهم أكثر من 1.2 مليون مواطن حتى الآن.