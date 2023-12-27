جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع «الرعاية الصحية» لمنح دبلوم مهني

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون، مع الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية، لمنح دبلوم مهني وتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية.

تخريج كوادر مؤهلة

يهدف البروتوكول إلى إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا)، وذلك عن طريق إعداد البرنامج المصري GAHAR EGY-CAP متخصص معتمد في تأهيل منشآت الرعاية الصحية للاعتماد لتأهيل المتدربين على كيفية تطبيق معايير اعتماد الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة.

معلومات عن الدبلوم المهني

يعد الدبلوم المهني إحدى الاشتراطات اللازمة للتقدم لاختبار GAHAR EGY-CAP، إذ يمنح الطالب المجتاز للاختبارات العلمية والعملية شهادة دبلوم مهني مقدمة من جامعة عين شمس ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية طبقا للنظم واللوائح المعمول بها، وتعتبر هذه الشهادة إحدى الإشتراطات اللازمة للتقدم لإختبار GAHAR EGY-CAP.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن بروتوكول التعاون يعد خطوة للأمام في ملف تطوير الرعاية الصحية بمستشفيات جامعة عين شمس، موضحا أن الجامعة تسعى إلى تحسين تجربة المرضى وتعزيز مكانة المستشفيات الجامعية كمركز رائد في مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن تزويد القطاع الطبي بالكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق الجودة من الفنيين والخبراء في مختلف مجالات الخدمة الطبية أصبح ضرورة ملحة حتى يتحقق الحلم بحصول المنشآت الصحية من كافة قطاعات المنظومة الصحية على اعتماد GAHAR، ما يساهم بشكل كبير في الاسراع من وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مثمنا المكانة الكبيرة لمستشفيات ومراكز جامعة عين شمس في المنظومة الصحية وفي تعزيز البحث العلمي في الطب.

وقال الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، إن رسالة مستشفيات جامعة عين شمس تتمثل في تقديم رعاية صحية متكاملة ومتطورة وآمنة في متناول الجميع مع مراعاة معايير الجودة وتقديم خدمات تعليمية وبحثية وتدريبية متميزة ومتوافقة مع أخلاقيات المهنة، وصحة العاملين، والمجتمع، والبيئة.

وأكد حصول بعض مستشفيات جامعة عين شمس علي الاعتماد مثل: مستشفى النساء التي حصلت على الاعتماد Foundation level في برنامج الاعتماد السابق عام 2015، وكذلك حصول مستشفى جراحات القلب والصدر على الاعتماد Basic level في برنامج الاعتماد السابق 2017، إلى جانب حصول مستشفى الباطنة على الاعتماد Basic level في برنامج الاعتماد السابق 2018.