أطعمة أساسية على المائدة البورسعيدية في الشتاء.. «بتدفي من البرد»

توارث أهالي بورسعيد، العديد من الأطعمة التي يحرصون على تناولها في الشتاء وتساعد على تدفئة الجسم دون زيادة الوزن لطبيعة أعمالهم في مهن الصيد والأعمال البحرية، ومن بين هذه الأطعمة الحلاوة السوداء والقرصة وشوربة العدس والبصارة والزلابية والتمرية والسمنية، وهو ما سنتناوله بالتفصيل في السطور التالية.

الحلاوة السوداء

تحكي هيام عوض، من أبناء بورسعيد، أن أجدادها من العاملين في البحر، من الصيادين والبمبوطية، ورثت منهم أطعمة في الشتاء تساعد في تدفئة الجسم دون زيادة الوزن منها الحلاوة السوداء.

وتوضح أن الأجيال توارثتها وأصبحت وجبة أساسية على المائدة البورسعيدية، خاصة في الإفطار والعشاء وأحيانا في الغداء «وجبة تحتوي على سعرات حرارية للتدفئة، دون تكوين دهون بالجسم، وبها فيتامينات ومعادن مهمة، وتتكون الحلاوة السوداء من العسل الأسود فله مفعول السحر في التدفئة والحماية من نزلات البرد وأيضا التحويجة الصفراء التي تضم التوابل والحبة السوداء المطحونة، وتباع في محلات العطارة، والزيت والحبة الخضراء، كما تتكون من المكسرات، والفول السوداني وجوز الهند والسمسم».

القرصة الصفراء

كما توجد القرصة الصفراء وهي عجين من العسل الأسود والتحويجة الصفراء والدقيق والسمسم ويخبز في الفرن بالمنزل ويقدم مع المشروبات الساخنة، بحسب «هيام».

بصارة العدس

كما يختص أهالي بورسعيد بعمل بصارة العدس وتحتوي على سعرات حرارية عالية للتدفئة من برد الشتاء القارس وتتكون من العدس الأصفر وحبات الطماطم والبصل والثوم وتطحن وتقلب على النار ويضاف إليها السمسم وتقدم متماسكة.

كما توجد بصارة الفول وتتكون من الفول والكسبرة الخضراء والتوابل وأيضا شوربة العدس وتحتوي على سعرات حرارية عالية وتتكون من العدس والجزر والطماطم وتقدم سائلة.

الزلابية والتمرية والسمسمية

ويكمل السيد الباسطي، بائع الزلابية والتمرية والسمسمية، أنها من الأطعمة في الشتاء تساعد في تدفئة الجسم دون زيادة الوزن إذ تتكون التمرية والسمنية من سميد البسبوسة الذي يعطي طاقة دون زيادة الوزن بينما الزلابية من ماء ودقيق وخميرة وتعجن ثم تشكل على هيئة دوائر مفرغة.

وقال الدكتور محمد عبداللطيف أخصائي التغذية ببورسعيد، إن مكونات الحلاوة السوداء والقرصة والأطعمة التي يفضلها الأهالي في بورسعيد بها فيتامينات متنوعة.

ويوضح عبداللطيف، لـ«الوطن»، أن العسل الأسود له فوائد عديدة فهو مليء بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعطي سعرات حرارية عالية، كما أنه به مضادات للأكسدة والفيروسات والبكتيريا ويعالج الجروح ويعزز جهاز المناعة ويخفف التهاب الحلق والسعال الناتج عن نزلات البرد، خاصة في فصل الشتاء، ولذلك يحرص الناس على تناوله في هذه الأوقات، كما أن التوابل والسميد تعطى طاقة للجسم وتمنع الأكسدة وتمتص العناصر الغذائية في الجسم ولا تزيد من الدهون.