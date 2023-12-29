الزلابية والتمرية والسمنية.. حلويات «بورسعيدية» تتحدى برد الشتاء

لكل محافظة في مصر، أكلاتها الشعبية والحلوى التي تشتهر بها عن غيرها، وتشتهر مدينة بورسعيد بحلوى «التمرية والسمنية»، والسمنية هي حلوى يتناولها البورسعيدية كوجبة عشاء خفيفة أو إفطار سريع، وتحضر من خليط من الدقيق والسمن والسكر، فيما تعد «التمرية» من أشهى الحلويات الخفيفة، ويحرص الأهالي على شراء «قرطاس مشكل» من الزلابية والتمرية والسمنية في ليالي الشتاء، لأنها تمنحهم الدفء، كونها تحتوي على سعرات حرارية عالية.

أقدم صانعي الزلابية والتمرية والسمنية

يقول السيد الباسطي، أحد أقدم صانعي الزلابية والتمرية والسمنية في بورسعيد، إنه يمارس المهنة منذ 30 سنة، وتوارث المهنة عن الأجداد، وكان معلمه خاله أبو العربي الباسطي منذ أن كان عمره 8 سنوات، فهو من أقدم صانعي الحلوى، مشيرا إلى أن والدته كانت تجهز له العجين مع أخوه لبيعها بعد المدرسة.

ويضيف: «هذه الأكلات هي الأشهر ويزداد الإقبال عليها في الشتاء لأنها تمنح الدفء لمن يتناولها، كونها تتضمن سعرات حرارية عالية».

طرق عمل الزلابية والتمرية والسمنية

وبحسب «الباسطي»، يختلف كل نوع من الحلوى عن الأخرى، في الطعم والمكونات، وتتكون التمرية من «سميد البسبوسة»، ويخلط مع الماء ويطبخ على النار مثل المهلبية، وتصب في «صواني» ثم تترك لتبرد ثم تقسم إلى قطع صغيرة.

وتابع: «نبدأ بعمل العجين الذي سيغلف بها التمرية، ويتكون من الماء والدقيق ثم يفرد ويقطع مربعات ويلف فيه التمرية وتقلى في الزيت ثم تخرج وترش عليها السكر».

أما السمنية فهي نفس عجينة التمرية، وتتكون من سميد وماء لكنه ماء محلى بالسك، ثم تطهى وتصب في صينية وتدهن بسمن وتوضع في الفرن، وبعد خروجها تقسم إلى قطع صغيرة.

أما الزلابية أو لقمة القاضي، ترش بالسكر في بورسعيد، كما تسقى بالعسل في مناطق أخرى خارج المحافظة، فتتكون من ماء ودقيق وخميرة وتعجن ثم تشكل على هيئة دوائر مفرغة.

وكانت الزلابية والتمرية والسمنية تباع في الماضي بالقرطاس، لكن حاليًا حسب طلب الزبون بالقرطاس أو في طبق ورق وتقدم ساخنة، ويبدأ سعرها من 5 لـ10 جنيهات حسب الكمية.