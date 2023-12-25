أطعمة تساعد على تحفيز المناعة خلال الشتاء.. تقاوم الأمراض ونزلات البرد

يبحث المئات من المواطنين، عن الأغذية المهمة والمفيدة لجسم الإنسان خلال فصل الشتاء والأطعمة المناسبة في ظل انخفاض درجات الحرارة يوميًا، إذ كشف الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعض الأطعمة والمشروبات الصحية المناسبة لجسم الإنسان للوقاية من الأمراض ونزلات البرد والإنفلونزا الموسمية.

مشروبات مقاومة للأمراض في فصل الشتاء

وأوضح «حسونة» وفقًا لتقرير صادر عن القومي للبحوث عن الأطعمة والمشروبات المفيدة لجسم الإنسان، وتتمثل في الآتي:

**الخضروات والفواكه الموسمية

- تتميز بنكهاتها وتوافر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في فصل الشتاء وتعمل على تعزيز جهاز المناعة.

أمثلتها:

- الفجل واللفت والقلقاس والبطاطا الحلوة.

- السبانخ والبروكلي والخبيزة.

- البرتقال واليوسفي، والجريب فروت والجوافة والموز.

- القراصيا والتمر والتين وتعمل على توليد الطاقة في الجسم ويجب تحديد الكمية المتناولة من هذه الأنواع.

** المشروبات

- القرفة ويتميز أنه يخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب وخفض مستوى سكر الدم.

- مشروب السحلب: وهو مقوى للدورة الدموية

- الشوفان

- الزنجبيل

- البيض

- الأغذية الغنية في الحديد

- الكبدة والبيض واللحوم الحمراء الخالية من الدهون