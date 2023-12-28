«التعليم العالي» تغلق 3 منشآت وهمية في الغربية.. قائمة بالأسماء

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، قرارًا بغلق 3 منشآت وهمية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة، وبالتعاون مع الجهات المعنية للتصدي بهذه الكيانات الوهمية.

التصدي للكيانات الوهمية

وقررت الوزارة إغلاق مركز زويل للتدريب بشارع لقمان الحكيم في طنطا، إذ تدعي المنشأة منح الدارسين دبلومات في التخصصات الاَتية، وهي: «إدارة الأعمال، الجودة الشاملة، التغذية الشاملة، تحاليل طبية»، وتزعم أنها مُعتمدة من جهات وجامعات حكومية وخاصة.

كما قررت إغلاق المُنشأة أوبك أكاديمي للعلوم الحديثة، في شارع ماهر عبدالحميد بطنطا، وتزعم منح شهادات مُعتمدة للدارسين في تخصصات مختلفة (إدارة الأعمال، التسويق والمبيعات، اللغات الأجنبية، التمريض، المساحة والخرائط، سياحة وفنادق).

مراجعة القائمة السوداء للكيانات الوهمية

وأصدرت الوزارة قرارًا بغلق المُنشأة رويال أكاديمي في شارع الدعوة بطنطا، والتي تدعى منح الدارسين شهادات مُعتمدة في التخصصات الآتية: (العلوم الطبية، العلوم الهندسية، العلوم التطبيقية)، مع إمكانية استكمال الدراسة لبعض التخصصات بجامعة دولية والحصول على بكالوريوس مهني.

وتزعم قبول الطلاب وخريجي الكليات المصرية والحاصلين على الثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية بجميع أنواعها، بحد أدنى 50% دون التقيد بسنة التخرج أو السن، كما أنها تؤجل التجنيد وتغيير المهنة في البطاقة الشخصية.

ووجه الوزير باتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت مخاطبة اللواء محافظ الغربية؛ لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه الكيانات الوهمية، حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ قرار الغلق، وفقًا لما تراه المحافظة في هذا الشأن.

وخاطب وزير التعليم العالي محافظ الغربية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأت حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.

وطالب من وزير التموين والتجارة الداخلية بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة لإعمال شأن الوزارة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

التصدي للكيانات الوهمية

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.