الجامعات توضح «العُذر الوحيد» لتأجيل الامتحانات.. لابد من إثباته بأوراق رسمية

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أن الأعذار المقبولة لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، وفقًا لما قرره مجلس قطاع شئون الطلاب، تتمثل في الحالات المرضية الشديدة ولا تستطيع الاستذكار أو أداء الامتحانات، وتُثبت بتقارير طبية.

يمكن للطالب المريض دخول الامتحانات بعد تعافيه

أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل لـ«الوطن»، أن الامتحانات بمختلف الكليات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، موضحًا أن في الحالات المرضية الشديدة، يمكن للطالب المريض دخول الامتحانات بعد تعافيه، دور ثانٍ، بكامل الدرجة دون انتقاص.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد لـ«الوطن»، أن قبول الأعذار عن الامتحانات يكون وفقًا للقواعد والضوابط التي أقرها قانون تنظيم الجامعات، ويعتبر العذر المرضي الشديد هو أبرز الأسباب.