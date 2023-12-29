محمود مسلم: إسرائيل لم تحقق أي أهداف في غزة بعد 84 يوما من الحرب

قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الإطار المصري المقترح لحل أزمة حرب قطاع غزة يلبي رغبات جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أي أهداف في حرب قطاع غزة.

بعد 84 يومًا لم تحقق إسرائيل أي هدف في غزة

وأضاف «مسلم»، خلال لقائه على قناة «الغد»: «خلينا نعترف إن إسرائيل على الأرض لم تحقق شيء، قتلت آلاف المدنيين والأبرياء من السيدات والأطفال والمدنيين، لكنها كانت داخلة قطاع غزة عشان تحقق هدفين تقضي على قادة حماس واستعادة وتحرير الرهائن، وحتى الآن بعد 84 يومًا لم تحقق أي شيء، ففي الاجتياح البري إسرائيل حررت في أول يوم سيدة، ولم تستعد أي محتجزين آخرين إلا عبر الهدنة».

إسرائيل تواجه مظاهرات يوميا من أهالي الرهائن

وتابع: «إسرائيل تواجه مظاهرات يوميًا من أهالي الرهائن، ولأول مرة بنشوف نازحين في إسرائيل بالآلاف في شمال وجنوب إسرائيل، وتواجه عدم شعور بالأمن والاستقرار، بعد كل المزاعم حول القبة الحديدية، ونظرية الأمن الإسرائيلي».

تنسيق على مستوي عالٍ بين مصر وقطر في قضية غزة

وأكمل: «خلال الفترة الماضية كان هناك تنسيق على مستوي عالٍ بين مصر وقطر في قضية غزة، وأعتقد أن مصر تنتظر ردود هذه الأطراف، وعملية التفاوض عملية شاقة، ونتمنى أن تحدث استجابة سريعة مثل ما حدث في الهدنة الماضية لإنقاذ الجميع، وليعم السلام المنطقة مرة أخري، وبمجرد أن تتلقى مصر الردود سوف تبلور هذا الاقتراح وإعلانه».

اقتراح الاطار المصري الأقرب للتنفيذ والتحقيق

وقال: «أعتقد أن اقتراح الإطار المصري الأقرب للتنفيذ والتحقيق، لأنه يمثل الواقع، الجانب المصري هو المنشغل الأكبر بمسألة إعادة إعمار غزة، وهناك تدمير كامل للبنية التحتية في قطاع غزة، وتحتاج الى عمل كبير، وهناك ضغط يمكن أن يمارس من الأمريكان على إسرائيل، وضغط يمكن ان تمارسه مصر على الفصائل الفلسطينية».