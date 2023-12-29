محمود مسلم: مصر هي الأكثر دراية بالملف الفلسطيني بحكم التاريخ والجغرافيا

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الحديث عن التهجير اختفى وسط الرفض المصري والأردني والفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر بحكم التاريخ والجغرافيا هي الأكثر دراية بالملف الفلسطيني.

معسكر إيواء داخل رفح الفلسطينية

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء على قناة «الغد»، قائلًا: «من وجهة نظري موضوع التهجير انتهى تمامًا، وحتى الأمريكان والأوروبيين أصدروا تصريحات في هذا الصدد رافضين التهجير سواء لمصر أو لأى دولة في العالم، بدليل إن مصر عملت معسكر إيواء داخل رفح الفلسطينية على بعد حوالى 10 كيلو من الحدود المصرية وذلك داخل حدود قطاع غزة في منطقة رفح، وتقدم من خلاله مساعدات، وهناك ضمانات من الإسرائيليين بعدم التعرض لهذا المكان في الوقت الحالي، حتى أصداء مسألة التهجير لم تعد مطروحة بشكل كبير في الصحافة الدولية».

لا صوت يعلو الآن فوق صوت الاقتراح الإطاري المصري لحل الأزمة

وتابع: «لا صوت يعلو الآن فوق صوت الاقتراح الإطاري المصري لحل الأزمة، والذي يشتمل على 3 مراحل، المرحلة الأولى مدتها 10 أيام، والمرحلة الثانية مدتها 7 أيام، والمرحلة الثالثة مدتها شهر، كما أن هذا الاقتراح يحل مشكلة الجميع، حماس متمسكة بأنها لا تريد هدنة وتريد وقفا كاملا لإطلاق النار».

وأكمل: «هذا الاقتراح يتضمن في مرحلته الأولى هدنة مدتها 10 أيام، وبعدها مرحلة ثانية مدتها 7 أيام وتتضمن تبادلا لمجندات وجثامين مقابل أسري فلسطينيين، وبعدها مرحلة أخيرة وهى وقف كامل لإطلاق النار وخروج المعدات العسكرية، وبالتالي فإن ذلك يضمن لحماس وقفا كاملا لإطلاق النار».

وقال: «مصر بحكم التاريخ وبحكم الجغرافيا هي الأكثر دراية بالملف الفلسطيني، وهي تقدم الإطار المقترح، فإن لديها دراية بما قد يتم قبوله من الطرفين، وتنتهى المبادرة بأن يستلم الإسرائيليون جميع الرهائن مقابل أسري فلسطينيين وأن تخرج المعدات العسكرية من قطاع غزة، ولم يتم تحديد أعداد الأسري».