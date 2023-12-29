محمود مسلم: مصر لها الدور الأكبر في حل القضية الفلسطينية وتتحمل الكثير من توابعها

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ مصر لها الدور الأكبر في حل القضية الفلسطينية، ولديها معسكر إيواء يبعد 10 آلاف كيلومتر من الحدود الفلسطينية داخل غزة عليه ضمانات بعدم التعرض له، وفي الوقت نفسه يوفر الهلال الأحمر المصري كل ما يلزم لإقامة النازحين الفلسطينيين بشكل كبير.

مسلم: مصر تدعم القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول

وأضاف مسلم في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية شيماء الكردي، أنّ مصر تتحمل الكثير من هذه الأزمة وتوابعها اقتصاديا سياسيا ودبلوماسيا وتدعم القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول وتتبنى وجهة نظر فلسطين وتقدم مبادرات.

المبادرة المصرية جاءت في توقيتها تماما

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنّ المبادرة المصرية بإشراف الرئيس السيسي ومعاونة الأجهزة المختلفة جاءت في توقيتها تماما لإنهاء الأزمة بشكل يحفظ ماء الوجه عند الشعوب والأطراف المختلفة.

وواصل: «هناك حوار إسرائيلي- إسرائيلي ونرى يوميا انتقادات عنيفة في الصحف الإسرائيلية لقادة إسرائيل، لأن الإسرائيليين تخيلوا أنهم يمكنهم تحقيق الأهداف من الحرب في يوم وليلة، فلم يعد الاحتلال أي رهينة إلا عبر الهدنة».