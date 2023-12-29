«مرصد الأزهر»: 1.9 مليون نازح من غزة.. وارتفاع عنف المستوطنين

أكّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في فيديو تحت عنوان «غـزة.. نكبة القرن الحادي والعشرين» بأنّ هناك 1.9 مليون نازح هجروا قسريًّا من قطاع غزة، وذلك بفعل الاستهداف المباشر للمربعات السكنية والإعـدامات الميدانية والتهديدات المتلاحقة، التي يتعبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين.

تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

وأضاف «المرصد» بأنّ عـنف المستـوطنين ضد الفلسـطينيين في الضـفة الغربية والقـدس الشريف ارتفعت وتيرته في الآونة الأخيرة، نتيجة سباق التسلح الذي سمحت به حكومة الكيان المتطرفة، بقيادة مجرم الحـرب نتنياهو.

كما أكد «المرصد» في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» بأنّ العنف في قطاع غزة بلغ مستويات غير مسبوقة، وما نشاهده في هذا الفيديو يعد مثالًا واحدًا لما يتعرضون له يوميًا على أرضهم.

وفي سياق متصل، أكد «المرصد» أن مواقف دول أمريكا اللاتينية الرسمية تٌسهم في زيادة الوعي بالحق الفلسـطيني، وتزيد الضغط الدولي على الكيان الصهيـوني لوقف الحرب، مثمنًا المواقف الثابتة لدول أمريكا اللاتينية والمبادرات التي اتخذتها للحفاظ على هوية الأرض، وحقوق الشعب الفلسـطيني.