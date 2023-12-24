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مرصد الأزهر: العاملون في القطاع الصحي بإسبانيا يتظاهرون تضامنا مع غزة

كتب:

رؤى ممدوح
01:48 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
تظاهرات داعمة لغزة

تظاهرات داعمة لغزة

قال مرصد الأزهر، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إنّ العاملين في القطاع الصحي وجمعيات الدفاع عن فلسـطين تظاهروا في مدينة جاليثيا الإسبانية ضد الهجمات الصهيونية على مستشفيات غزة.

تظاهرات احتجاجًا على الهجوم على المستشفيات

وذكر المرصد أنّ عشرات الأشخاص تظاهروا أمام أبواب ‏مستشفى سانتياجو دي كومبوستيلا بمدينة جاليثيا الإسبانية، رفضًا للهجمات التي يشنها الكيان الصهيوني على ‏المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف، والعاملين في القطاع الصحي في غزة.

وشارك في‏ الوقفة الاحتجاجية العاملون في مجال الصحة، وجمعيات مار دي لوميس، وجمعية جاليثيا من أجل فلسطين، وردد ‏المشاركون شعارات «مستشفيات غزة لا تشكل تهديدًا»، و«قصف ‏المستشفى عمل إجرامي».

مساعدة ضحايا الإبادة الجماعية

ووصف المشاركون قصف سيارات الإسعاف ‏والمستشفيات بأنه «جريمة حرب» تحول الأشخاص الذين يتعين عليهم رعاية ومساعدة ضحايا الإبادة الجماعية إلى ضحايا أيضًا، مؤكدين أنّه لا يمكنهم البقاء صامتين.

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