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«مرصد الأزهر»: رئيس إسرائيل يوقع على قذائف غزة لرفع روح مجنديه المهزومين

كتب:

رؤى ممدوح
06:41 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس الكيان يوقع على قذيفة قبل إطلاقها على غزة

رئيس الكيان يوقع على قذيفة قبل إطلاقها على غزة

استعرض مرصد الأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، صورة لرئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أثناء توقيعه على قذيفة قبل إطلاقها على قطاع غزة.

إراقة الدم الفلسطيني

وقال «المرصد» إن ما يقوم به الرئيس الإسرائيلي هو محاولة بائسة لرفع الروح المعنوية لجنود الاحتـلال الإرهابيين في ظل الخسائر المتواصلة التي يحصدها الكيان على يد الفصائل الفلسطينية، وتابع «المرصد»: «إن القتل والتدمير جزء من أيديولوجية الإسرائيليين التي تتغذى على إراقة الدم الفلسطيني منذ مذبحة دير ياسين عام 1948م وحتى اليوم».

ووصف مرصد الأزهر ما تتعرض له غزة بأنها حرب تطهير عرقي وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني في القطاع: «ما زالت عمليات إبادة وتطهير متعمدة لطمس الهوية الفلسطينية ونزع ملكية المنازل والأراضي من الفلسطينيين ودفعهم للنزوح في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي».

موقف الدولة المصرية

وأضاف: «وعبر التجربة التاريخية فإننا نراهن على صمود الشعب الفلسـطيني، القابض على الجمر والرافض للتهجير، والمقاوم الذي أفشل الكثير من المخططات الصهيونية»، مؤكدًا على موقف الدولة المصرية الرافضة لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية باعتبار ذلك خطا أحمر. 

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بقلم رؤى ممدوح