إنقاذ 122 صيادا أمريكيا انفصلت بهم كتلة جليدية عن الشاطئ

نجحت طواقم الإنقاذ في إجلاء 122 شخصا كانوا فوق طوف جليدي «كتلة جليدية» انفصل عن الشاطئ وبدأ في الانجراف إلى بحيرة في شمال ولاية مينيسوتا مساء الجمعة.

صيادين كانوا يصطادوا وانفصلت المنطقة الجليدية

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» بيان لمكتب عمدة مقاطعة بلترامي إن الأشخاص الـ122 الذين تقطعت بهم السبل، حيث كانوا يصطادون قبل انفصال الكتلة الجليدية وتمت إعادتهم بأمان إلى اليابسة عبر القوارب والزوارق الجوية في غضون ثلاث ساعات من نداء الاستغاثة.

الصيادون استغاثوا بالسلطات لإنقاذهم

وقال جيسون ريجز مدير مكتب الشرطة في بيان صحفي إن السلطات تلقت مكالمة طوارئ قبل الساعة الخامسة مساءً بقليل مفادها أن الصيادين تقطعت بهم السبل مع وجود أكثر من 30 قدمًا من المياه المفتوحة تفصلهم عن الشاطئ.

وقال ريجز إن المارة حاولوا الإنقاذ باستخدام زورق قبل وصول فرق الإنقاذ الأولى، وسقط أربعة أشخاص في الماء أثناء المحاولة، ولم تكن هناك إصابات.

وكان مكتب عمدة مقاطعة بلترامي حذر على وسائل التواصل الاجتماعي أول أمس من أن الأمطار والرياح والطقس الدافئ غير المعتاد خلال الأيام الأخيرة قد أدى إلى تدهور الظروف الجليدية في جميع أنحاء الولاية.