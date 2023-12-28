«الأرصاد» تعلن موعد ذروة الأمطار خلال الساعات المقبلة.. متى يتحسن الطقس؟

شهدت الكثير من الأنحاء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا منذ ساعات الليل واستمرت حتى صباح اليوم الخميس، إذ تأثرت مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والمناطق الشرقية بمنخفض جوي أدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة، والتي صاحبها كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط.

الأماكن الأكثر تأثرا بالأمطار الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة سقوط الأمطار تأثرا بالمنخفض الجوي بدأت في الليلة الماضية، ومن المتوقع استمرارها حتى فترة مساء اليوم، لافتة إلى أنه من أكثر الأماكن التي تتأثر بسقوط الأمطار هي محافظات شمال البلاد وتمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، أما بالنسبة لأكثر المدن المتأثرة بها هي المدن الشرقية، نظرا لتمركز المنخفض على المنطقة الشرقية يصاحبه كتل هوائية رطبة من البحر المتوسط، وتتمثل في «دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، مدن القناة، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الغربية، القاهرة الكبرى».

وأضافت غانم في تصريح لـ«الوطن»، أن محافظة القاهرة كان لها النصيب الأكبر من سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة الماضية، والتي كانت غزيرة في بعض الاماكن وتحديدا محافظة القليوبية، لافته إلى أنه خلال الساعات المقبلة تستمر فرص سقوط الأمطار المتفاوتة الشدة والرعدية أحيانا على أغلب محافظات القاهرة شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء سقوط الأمطار

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تلك الحالة الجوية مستمرة حتى مساء اليوم الخميس، ومع تقدم ساعات الليل تبدأ كميات الأمطار في الانحسار تدريجيا، حتى تنعدم فرص سقوطها ويبدأ الطقس في التحسن نسبيا.