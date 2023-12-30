جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في قطاع غزة إلى 502

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي خلال القتال ضد الفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة، وذلك مع استمرار العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع، وبمقتل الجندي، يرتفع عدد القتلى إلى 168 منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر الماضي.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن الجندي الإسرائيلي القتيل هو نقيب احتياط هرئيل شرفيط، ويبلغ من العمر 33 عامًا، من الكتيبة 7008 في اللواء 551، من كوخاف يعقوب، ومنذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، وطوفان الأقصى، قُتل 502 عسكري إسرائيلي، وفقًا لما أعلنه جيش الاحتلال.

العمليات العسكرية في غزة تتعرض لانتقادات واسعة

وتعرضت العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة لانتقادات دولية بسبب ارتفاع عدد القتلى والأزمة الإنسانية في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

جيش الاحتلال يعلن العثور على أحد مخابئ السنوار

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الفريق القتالي من لواء الاحتياط الرابع عشر، عثر على أحد مخابئ زعيم حركة «حماس» يحيى السنوار، ودمره في الأسابيع الأخيرة، وهي شقة تقع في مدينة غزة.