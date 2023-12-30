قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 10 فلسطينيين من مخيم الجلزون، شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

في قرية روجيب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب على شاب فلسطيني «24 عاما»، فيما اعتقلت قوات الاحتلال، آخر يدعى جهاد أيمن دويكات، بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة بيتا جنوبا.

قوات الاحتلال تواصل قصف غزة.. وتزعم مقتل 30 من الفصائل

وفي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها سواء برا أو بحرا أو جوا في اليوم الـ85 من عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو ردا على «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن استشهاد في حصيلة غير نهائية، أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل نحو 30 عنصرًا من الفصائل الفلسطينية في غزة، بالإضافة إلى استهداف العديد من المباني العسكرية والبنى التحتية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.