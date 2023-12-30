استشهاد صحفي وأفراد أسرته في غارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد صحفي وعدد من أفراد عائلته، وأصيب آخرون فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل الصحفي جبر أبو هدروس

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل الصحفي جبر أبو هدروس في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاده وعدد من أفراد عائلته.

كما أصيب أمس أربعة شبان بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة يطا جنوب الخليل.

قوات الاحتلال اقتحمت عددا من المناطق في بلدة يطا

ونقلت «وفا» عن مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من المناطق في بلدة يطا منها، العزيز، والمنطار، وفتوح، ومنطقة السهل، بينما تركز الاقتحام في منطقة المزرعة التي اندلعت فيها مواجهات، أصيب خلالها أربعة شبان بالرصاص الحي.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل وفتشتها، وأوقفت مركبات لمواطنين وفتشتها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد أكثر من 21 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لنحو 55 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.