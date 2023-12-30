«أبو طارق» ليس الوحيد.. كبابجي مصري ضمن أفضل 150 مطعما في العالم

تعد المطاعم المصرية علامة مسجلة في تاريخ الطهي، وتنافس بقوة على المستوى العالمي، واستطاع أكثر من مطعم تحقيق الفوز، ضمن قائمة أفضل 150 مطعمًا على الصعيد العالمي، وصُنف الأطباق الخاصة بكل مطعم ضمن الأكلات العالمية، وسط احتفاء كبير من الشارع المصري.

ونال مطعم «أبو طارق» ضجة كبيرة، لفوزه بالمركز الـ64 ضمن قائمة أفضل 100 مطعم في العالم، بسبب سر خلطته المميزة في طبق الكشري، والتي لا توجد في أي مكان آخر، في حين فاز مطعم «صبحي الكبابجي» بالمركز الـ118 في قائمة أفضل 150 مطعماً على الصعيد العالمي، بحسب تصنيف«tasteatlas».

يتميز مطعم «صبحي كابر» بخلطة مميزة في المشويات

يتميز مطعم «صبحي كابر» بخلطة مميزة في المشويات «الكفتة والكباب والريش والنيفة والطرب»، بالإضافة إلى أكلات المطبخ الشرقي خاصة الملوخية، واستطاع المطعم أن يحقق الفوز، بعد خوضه لمنافسة شرسة، مع المطاعم العالمية القوية.

مطعم «صبحي كابر» من أقوى المطاعم المصرية

يعد مطعم «صبحي كابر» من أقوى المطاعم المصرية، في عالم المشويات والمطبخ الشرقي، وقد احتفل محبو وزبائن المطعم به، على منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن فرحتهم باختيار مطعم مصري، ضمن قائمة أفضل 150 مطعماً على الصعيد العالمي.