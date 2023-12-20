مطعم بالقاهرة يدخل قائمة الأفضل في العالم هذا العام.. كيف جرى الاختيار؟

مطاعم عديدة توجد في مصر تكون ذات جودة عالية، ويشيد الكثيرون بها من مختلف دول العالم عند زيارتها، ربما يكون ذلك سببا في دخول هذه المطاعم في قائمة الأفضل بالعالم، وهذا ما حدث بالفعل مع أحد المطاعم في محافظة القاهرة، إذ دخل في قائمة الـ10 مطاعم الأفضل على الإطلاق في العالم، لعام 2023 وفقا لـTripAdvisor.

مطعم مصري في قائمة أفضل المطاعم

حصل المطعم المصري بمدينة القاهرة على جائزة في فئة الطعام الفاخر، وهي تعتبر إحدى الجوائز الفرعية الـ7، بدءًا من المفضلات الكلاسيكية، مثل المطاعم الفاخرة والأكلات اليومية وأيضا تلك الملائمة لمناسبات خاصة مثل مطاعم Date Night وHidden Gem Restaurants.

قائمة المطاعم الأفضل في العالم

شملت الجوائز قائمتين جديدتين تمامًا لعام 2023، لتكريم المسافرين للمطاعم المفضلة للعائلات والنباتية، حيث كان الكشف عن أفضل المطاعم على مستوى العالم بناء على الجودة وكمية تعليقات المسافرين التي كانت متبقية على Tripadvisor من 1 يونيو 2022 حتى 31 مايو 2023.

جاء مطعم بوجانفيل- أمستردام في المرتبة الأولى من قائمة أفضل 10 مطاعم في العالم ومطعم إيسي سويوشي- نيشيازابو، اليابان في المرتبة الثانية، أما حصل The Old Stamp House آمبيلسايد، بالمملكة المتحدة على المرتبة الثالثة.

وفي المرتبة الرابعة جاء مطعم ميزون ميدارد- بوليريت بفرنسا وحصل مطعم Ristorante Villa Crespi أورتا سان جوليو، إيطاليا على المرتبة الخامسة، أما في المرتبة السادسة جاء مطعم أفارتانا- تشيناي «مدراس» بالهند، وحصل على المرتبة السابعة مطعم أكيرا باك في بانكوك، تايلاند والمرتبة الثامنة مطعم بول أينسوورث، بادستو، المملكة المتحدة، أما المرتبة التاسعة فكانت من نصيب مطعم PIC فالنسيا، في فرنسا.