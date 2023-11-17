السيطرة على حريق مطعم مأكولات في أكتوبر

نشب حريق في مطعم مأكولات بمنطقة السوق القديم بدائرة القسم، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نشوب حريق داخل مطعم مأكولات

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مطعم مأكولات بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم محمد داود رئيس المباحث والقوة المرافقة له وبالانتقال تبين نشوب الحريق في مطعم مأكولات بالكامل مما أدى إلى تفحم محتوياته دون أي إصابات.

ويرجح أن سبب الاشتعال ماس كهربائي، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم محمد داود رئيس المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.