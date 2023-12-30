«حـزب الله» يعلن مقتل 4 من عناصره بعد استهدافهم بضربات جوية في سوريا كتب: مريم جاد 12:24 م | السبت 30 ديسمبر 2023 القاهرة الإخبارية أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن «حزب الله» أعلن مقـتل 4 من عناصره بعد استهدافهم بضربات جوية في سوريا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «حزب الله» يستهدف رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس إسرائيلية في مزارع دوفيف حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة هونين رسالة من وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إلى «حزب الله» اللبناني.. ماذا قال؟ «حزب الله» يعلن استهداف مستعمرة «كريات شمونة» بـ30 صاروخا «حزب الله» يعلن استهداف قوة إسرائيلية بالصواريخ في موقع الضهيرة «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في قصف جنوبي لبنان حزب الله يساند الفصائل الفلسطينية ويحقق خسائر جديدة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي حزب الله سوريا بقلم مريم جاد