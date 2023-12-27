حزب الله يساند الفصائل الفلسطينية ويحقق خسائر جديدة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، أن 9 جنود ومدنيين أصيبوا في شمال الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني، وأوضح جيش الاحتلال أن أحد الصواريخ أصاب كنيسة في قرية عربية التي تم تدميرها من قبل إسرائيل في عام 1951، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

تبادل القصف بشكل يومي بين الاحتلال وحزب الله

ومنذ عملية «طوفان الأقصى» التى شنتها الفصائل الفلسطينية علي الاحتلال الإسرائيلي، يتم تبادل القصف بشكل يومي بين الاحتلال وحزب الله اللبناني عبر الحدود بين البلدين.

ويعلن حزب الله عن استهداف نقاط ومواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بصواريخ مضادة للدروع، وتحاول إسرائيل الرد على حزب الله بقصف جوي ومدفعي على بني تحتيه.

وقد ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال وقتها أنه نتيجة إطلاق النار على منطقة شوميرا، قد أصيب أحد المقاتلين بجروح خطيرة و8 آخرين بجروح متوسطة وطفيفة، لننقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

استهداف غرفة رصد

وفي بيان صادر عن الحزب سابقًا، أكد أن مقاتليه استهدفوا غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا باستخدام الأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة وتسببوا في سقوط قتيل وجريح بين صفوف الثكنة، وهذه العملية تأتي ضمن سلسلة من هجمات التى أعلن عنها الحزب ضد مواقع وقوات الاحتلال.

وفي إعلان سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخًا مضادًا للدروع أصاب كنيسة للروم الأرثوذكس الموجودة على قمة تلة في قرية إقرث الفلسطينية، ونتيجة لذلك، تم إجبار سكان القرية على مغادرتها بعد الحرب التي وقعت في عام 1948.