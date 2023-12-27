مسؤول سابق بالخارجية: قوات الدعم السريع تسيطر على 7 ولايات بالسودان

تحدث السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، عن تطورات الأوضاع في السودان، قائلاً إنه ليس هناك إمكانية لوقف إطلاق النار طبقاً لمبادرة «منبر جدة»، التي سعت كثيراً للتوصل إلى هذا الهدف، ولكن ما يبدو أن كلا الطرفين لا يقبل وقف إطلاق النار في الوقت الحالي، لذلك تستمر المعارك في أكثر من ولاية، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع سيطرت على ما يقرب من 7 ولايات.

استمرار تبادل إطلاق النار في الخرطوم

وأضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية «الحياة»، أن العاصمة السودانية الخرطوم مازالت تشهد تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار، وعمليات عسكرية جوية، من قبل الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن آخر هذه المعارك كانت في ولاية الجزيرة، وفي مدينة ود مدني عاصمة الولاية، لما لها من أهمية كبرى لثرواتها وإمكانياتها في القطاعين الزراعي والتعديني.

محاولات تسوية الأزمة السودانية

وتابع أن الأمور تتجه إلى معارك في ولاية شرق السودان والولاية الشمالية، ويبدو أن الجيش استعد لهذه المعركة بشكل أكثر مما كان متوقعاً، خاصةً بعد انسحاب الجيش من ولاية الجزيرة، بمجرد دخول قوات الدعم السريع، دون حدوث معارك، مشيراً إلى أن هناك مبادرات وتحركات على المستوى الإقليمي والدولي، لمحاولة تسوية الأزمة السودانية.