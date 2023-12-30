إلغاء مجازاة موظف في أحد المعاهد الأزهرية لبطلان قرار الإحالة

رفضت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الادارية، والذي طالب فيه بإعادة محاكمة عامل بمعهد السالمية الابتدائي الأزهري، لبطلان قرار إلاحالة، وأيّدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض الدعوى ضد العامل المذكور.

تفاصيل القضية

قالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة الإدارية أقامت دعواها التأديبية رقم 624 لسنة47 ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، طالبة محاكمة المطعون ضده بموجب الطعن الماثل فيما نسب إليه من مخالفات سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليه إلى الاكتفاء بمجازاته إداريا.

فأصدرت لجنة التأديب بها قرارها رقم 259 لسنة 2018 بمجازاته إدارياً وقضى بإلغاء هذا الجزاء بموجب الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ في الطعن التأديبيي رقم 910 لسنة 46 ق لانعدامه؛ لصدوره من غير مختص بإصداره وهي لجنة التأديب المشار إليها.

النيابة استنفذت ولايتها علي المطعون ضده

وأوضحت المحمة، فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفذت ولايتها بشأنه ولا يحق لها تعقبه بعد ذلك، وعليه لا يجوز نظر دعواه التأديبية رقم 624 لسنة 47 ق، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، فيكون قد صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون ومتفقاً مع أحكامه، ويكون الطعن الماثل قائماً على غير سببه، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه.