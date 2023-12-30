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مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها لعدة بلدات في جنوب لبنان

كتب:

حسن رمضان
01:17 م | السبت 30 ديسمبر 2023
آثار قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

آثار قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قصفها على عدد من البلدات بينها:«طيرحرفا - الجبين - وادي حامول - الناقورة» في جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، ظهر اليوم، إلى أن مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارة على بلدة مروحين جنوب لبنان، باستخدام صاروخين.

وكانت الوكالة الللبناينة الرسمية، قالت في وقت سابق، إن الطائرات المسيرة الإسرائيلية حلقت بشكل مكثف في اجواء القطاع الغربي.

 

 

 

 

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