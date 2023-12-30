«الثقافة»: نهتم بوصول منتجاتنا إلى جميع محافظات مصر

أكد الدكتور شريف منجود معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة، شراكة أكثر من مؤسسة وإدارة حكومية، لمنح الوزارة الفرصة في التواجد بأنشطة وفعاليات كثيرة على مستوى الجمهورية.

اهتمام بالأنشطة داخل المحافظات

وأضاف معاون وزير الثقافة، في حواره مع الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «أن هناك اهتماما كبيرا من جانبنا بالأنشطة الثقافية داخل المحافظات وهو ما أتاح لنا المشاركة في عدد كبير من الفعاليات».

المنتج الثقافي يصل إلى صعيد مصر

وتابع معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة: «اهتمامنا بأن يصل المنتج الثقافي إلى محافظات صعيد مصر، والمحافظات الحدودية وكانت محافظة الوادي الجديد هي عاصمة الثقافة المصرية، وهو ما منح النشاط الثقافي زخما كبيرا في هذه المنطقة، وهو ما جعل الفعاليات تكون بهذا الحجم الكبير».

وصنّف معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة، أنشطة الفعاليات، وأنها موزعة على أنشطة كثيرة جدا مثل: «المسرح والسينما والفنون التشكيلية والصناعات الإبداعية»، للوصول لأكبر شريحة من المجتمع، وإرضاء جميع الأذواق.