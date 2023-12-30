الأزهر خلال ندوة بـ«طب القصر العيني»: تغيير الجنس بسبب اضطراب نفسي حرام

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، أنه إذا كان سبب اضطراب الهوية الجنسية، أو غموض الأعضاء التناسلية ما يسمى «خنثي مشكل»، فيجب علاجه، هرمونيا أو جراحيا، حسبما يرى الأطباء.

وشدد «عبد الرازق» خلال الندوة التي أقامها قسم الطب الشرعي، بكلية «طب قصر العيني»، بعنوان الوجهة الطبية والشرعية لاضطراب الهوية الجنسية، على أن تغير الجنس بسبب اضطراب نفسي حرام، بحجة أن لديه مشكلة في عقله، فيعالَج نفسيا وليس جراحيا.

الدليل من القرآن والسنة

واستدل على ذلك، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء»، وكما جاء في القرآن الكريم: (إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا ، لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا).

من جهتها، أكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينكية، بكلية الطب قصر العيني بجامعة القاهرة، أن مفهوم تصحيح الجنس يختلف عن تحويل الجنس؛ فالتصحيح سواء كان هرمونيا أو جراحيا يأت نتيجة أسباب بيولوجية.

وقالت الدكتورة هبة قطب، أستاذ الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني، إن اضطراب الهوية الجنسية نتج عن خلل وليس مرض، ويعتمد على أنواع الشخصيات والتربية، وهل تعرض لاعتداء جنسي أم لا، مؤكدة: «لا يجب أن يتبني أحد هذه الفكرة، ولا بد من الرفض المجتمعي التام، طالما ليست مشكلة بيولوجية عضوية».

رأي الطب النفسي

ورأت أمنية رأفت، أستاذ الطب النفسي، رئيس وحدة اضطراب الهوية بجامعة القاهرة، أن الفكرة قد تكون قوية جدا في بعض الأحيان، لدرجة أن هناك رجل حرق أعضاءه نهائيا، من أجل أن يتحول لفتاة، والسبب في ذلك وجود مشكلات في المخ، لكن لا يوجد دليل قاطع، ولا زال البحث مستمرا.