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جامعة القاهرة تمنح وزير الأوقاف وسام التميز في مجال الفكر الإسلامي

كتب:

إسراء سليمان
11:13 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كرَّمت جامعة القاهرة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في عيد العلم، عبر قيام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بمنحه وسام التميز في مجال الفكر الإسلامي.

وتسلمه الوسام نيابة عن وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نظرًا لارتباط الوزير بحفل ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وتكريم الفائزين والمحكمين.

من جانبه، وجّه وزير الأوقاف الشكر لجامعة القاهرة العريقة، ورئيسها الدكتور محمد الخشت، متمنيًا له وللجامعة مزيدًا من التوفيق والتقدم والرقي.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.