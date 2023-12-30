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«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

كتب:

حسام حربى
01:53 م | السبت 30 ديسمبر 2023
كرم جبر

كرم جبر

بعث الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برقية تهنئة بالعام الجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا له التوفيق والسداد، وأن يحفظه الله، لخدمة قضايا مصر في هذه الظروف التاريخية.

وجاء نص التنهئة كالتالي: «يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين أن نبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الجديد، داعين الله أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار يحمل الخير والرخاء لمصر، وأن يُعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وتحقيق ما تصبون إليه لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم».

ودعا رئيس «الأعلى للإعلام»، إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، واستكمال المشروع القومى الكبير لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

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