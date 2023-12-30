محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الميلادي الجديد

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي

وجاء في التهنئة: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج أرسل إليكم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة لسفينة الوطن».

كما أرسل المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، وكبار شخصيات الدولة، داعيا الله أن ينعم على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار.

محافظ سوهاج يهنئ الشعب المصري

وفي نفس السياق هنأ محافظ سوهاج الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي سوهاج بصفة خاصة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

وقال محافظ سوهاج: «شعب سوهاج العظيم، أتقدم اليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يكون عام رخاء وخير للمصريين، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».