محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

بعث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024، جاء نصها «يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالرفعة والتقدم والازدهار».

برقية تهنئة للرئيس بالعام الجديد

وأضافت: «السيد الرئيس.. إنني إذ أنتهز هذه المناسبة لأعبر لسيادتكم عن كامل اعتزازي وتقديري لجهودكم المخلصة وعطائكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة لينعم شعب مصر العزيز بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة.. حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير».

تحقيق نهضة شاملة واستكمال مسيرة العطاء

وأعرب محافظ المنيا عن أمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، داعيا الله عز وجل أن يسدد خطاه في تحقيق النهضة الشاملة واستكمال مسيرة العطاء في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا مدى اعتزاز جموع الشعب المصري وتقديرهم لما قدمه للوطن والمواطنين من إنجازات عظيمة من أجل النهوض بمصر وتحقيق التنمية الشاملة.