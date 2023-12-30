«ياسر» بدأ بمطحن أعلاف في كفر الشيخ وأصبح موزعا للمصانع بعد تمويل «المركزي»

منذ 31 عاما، وتحديدا في عام 1992، بدأ ياسر عنان، 52 عاما، عمله في مجال طحن الغلال والأعلاف داخل مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وقبل 5 أعوام تحول مجرى حياته وعمله 180 درجة، بعد حصوله على تمويل من مبادرة للبنك المركزي المصري.

بداية عمله قبل 31 عاما

بدأ «ياسر» عمله في مجال طحن الأعلاف عام 1992، من خلال ماكينة طحين بدائية، حسبما أوضح: «كانت طاحونة حجر بتاعت زمان ومعاها ماتور ديزل، وفضلت كدة لحد سنة 1997 لما دخلت الكهرباء في الشغل بتاعي».

ظل «ياسر» يعمل على مدار سنوات طويلة في مجال الطحين مكتسبا خبرات كبيرة، لكنه كان يُعاني من قلة الجانب المادي، الذي يساعده في زيادة الإنتاج؛ إذ أنه لجأ إلى تشغيل الماكينة الواحدة التي كان يتملكها على طحن القمح نهارا، والذرة الصفراء ليلا.

وحسبما حكى لـ«الوطن»، حاول الرجل الخمسيني اللجوء إلى القروض البنكية لمساعدته في عمله وتوسيع مجال شغله، لكن لم تكن الفكرة مناسبة له؛ نظرا للفوائد التي لم يكن يستطع سدادها في هذا الوقت، مضيفا: «هنا في الأرياف الشغل قليل عشان كده فكرت أروح منطقة صناعية، لكن حسيتها مكلفة بالنسبة لي، ومكنش مناسب معايا؛ لأني كنت لسه صغير في الشغل».

مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة

كان لدى «ياسر» معدات يرغب في تطويرها، وتوسيع دائرة عمله وتوزيعه للأعلاف المطحونة، ووجد ضالته في تمويل حصل عليه من جانب مبادرة البنك المركزي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ 5 أعوام تقريبا.

وتغيرت تفاصيل حياة «ياسر» وعمله، وأصبح لديه أكثر من ماكينة طحن يعمل عليها حاليا ما يقرب من 31 عامل: «المبادرة فتحت رزق ناس كتيرة، وأنا استفدت منها سواء في تحديث المعدات أو شراء سيارات لنقل الشغل، ولسه بتعامل معاها لحد دلوقتي، وبقيت بتعامل مع 5 بنوك».

ويرى «ياسر» أن المبادرة فكرة رائعة ساعدته في عمله، والوصول إلى نجاحه في مجال طحن الأعلاف، متابعا: «طورنا المصنع كله وكبرناه وفتحنا مكان تاني إيجار عشان الشغل بقى كتير، والمبادرة دي هي اللي عملتنا ومن غيرها مكناش هنعرف نشتغل ولا نوصل للي احنا وصلناله دلوقتي».

ويختتم «ياسر» حديثه قائلا: «دلوقتي بسوق شغلي في مصانع أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان، وشغلي بيروح المصانع وشركات تعبئة مواد غذائية»، موضحا أنه يطحن الذرة الصفراء والشعير والذرة البيضاء وكسر الأرز، وأي نوع غلال آخر موجود مثل الحمص والقمح كامل.