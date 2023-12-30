وزير الإنتاج الحربي يوجه رؤساء المصانع بالاجتماع مع العاملين لمتابعة المشروعات

قال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وجه بقيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لاطلاعهم على أحدث المستجدات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها ووضع مقترحات للتغلب على أي تحديات قد تطرأ على العملية الإنتاجية.

اجتماع رؤساء المصانع الحربية بالعاملين

وقال «بكر»، في بيان، إنه تنفيذًا لتوجيهات الوزير، عقد المهندس محمود وهدان رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع ٤٥ الحربي) اجتماعاً مع العاملين بالشركة، وجرى خلال اللقاء استعراض الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة والمشروعات المستقبلية التي ستشارك في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وجرى الاستماع إلى مطالب ومقترحات العاملين بالشركة والتأكيد على الاهتمام بدراستها والرد عليها، كما جرى تكريم عدد من العاملين المتميزين بمختلف قطاعات الشركة.

أضاف المتحدث باسم «الإنتاج الحربي»، أن الدكتور طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، اجتمع بدوره مع عدد من العاملين بالشركة يمثلون قطاعات الشركة المختلفة لإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وإشراكهم في عملية صُنع القرار والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع، إذ جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المنوطة الشركة (مصنع 360 الحربي) بتنفيذها.

كما عقد المهندس طارق العباسي رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) مؤتمرا لعدد من العاملين يمثلون قطاعات الشركة المختلفة والذي قام خلاله باستعراض الموقف الحالي والتنفيذي للمشروعات المختلفة التي تقوم الشركة بتنفيذها.

أفضل شركة صناعية محققة للأرباح

كما نظم المهندس محمد العشماوى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربى) حفلا ليقدم من خلاله الشكر للعاملين بالشركة من القطاعات المختلفة وذلك لحصول الشركة على المركز الأول كأفضل شركة صناعية محققة للأرباح عن العام المالي الماضي على مستوى الشركات الصناعية التابعة للوزارة وتكريمها من المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وذلك خلال مناقشة الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (2022 - 2023).