أسباب تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة.. أبرزها انخفاض أسعار السلع

اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، للمرة الثامنة لها في عام 2023، أمس، وقررت تثبيت سعري الفائدة للإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة، إذ جاء سعر العملية الرئيسية بالبنك، للمرة الثالثة على التوالي، بمستوى 19.25% و20.25% و19.75% بالترتيب، وجرى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم بمستوى 19.75%.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

أرجع البنك المركزي المصري، وفق ما ذكر عبر حسابه الرسمي، أسباب تثبيته الأخير لسعر الفائدة، وهي:

- انخفاض موسمي في أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار السلع المحددة إداريا في شهر نوفمبر 2023.

- استقرار معدلات البطالة لحد كبير بعدما سجلت 7.1% في الربع الثالث لعام 2023.

- انخفاض أسعار عدد من السلع العالمية أبرزها أسعار الطاقة بشكل عام.

- تسجيل تباطؤ في المعدل السنوي للتضخم العام بالحضر في شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، مدفوعاً بالأثر الإيجابي على فترة الأساس، إذ سجل 34.6% في شهر نوفمبر 2023، مقابل 35.8% خلال شهر أكتوبر 2023.

- سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا متباطئًا بواقع 2.9% خلال الربع الثاني لعام 2023، بالمقارنة بمعدل 3.9% خلال الربع السابق، الأمر الذي أدى إلى تسجيل معدل جيد لنمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.8% خلال العام المالي 2022-2023 بالمقارنة بمعدل 6.7% للعام المالي السابق 2021-2022.