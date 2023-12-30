رئيس الوزراء: 5 ملايين مواطن مستفيد من مشروع «سكن لكل المصريين»
كتب:
نرمين عفيفي
02:13 م | السبت 30 ديسمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الوحدات السكنية الخاصة بمشروع «سكن لكل المصريين»، أصبح موجود ومتوفر بكل مكان في مصر، وبمستوى جودة عالٍ ومساحات خضراء، موضحا: «هذه المناطق الجديدة تعاني من مشكلة شبكات المحمول، لكن هناك توجيهات لوزير الاتصالات بالإسراع لإدخال الخدمة، بجانب إنهاء مشكلات بسيطة للكهرباء».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن: «لدينا مليون وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين، وإذا كان متوسط الأسرة من 4 لـ5 أفراد فإن حوالي 5 ملايين مواطن مصري استفاد من هذا البرنامج، بخلاف الـ300 ألف وحدة سكنية للإسكان غير الآمن».
وشدد «مدبولي» على أن «سكن لكل المصريين» من أهم مشروعات الدولة المصرية.