تعرف على أكبر سمكة في مسابقة الصيد للهواة بمطروح.. وزنها 11 كيلو

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة صيد الأسماك للهواة في مرسى مطروح، برئاسة عيسى أبو مريزيق، وعضوية نصرالله تماوي الفردي، رئيس جمعية صيد الأسماك بمطروح، والكابتن نادية عبد الفضيل، أن أكبر سمكة اصطادها فريق حزب حماة الوطن خلال المسابقة، من نوع يسمى «الأنش» وبلغ وزنها 11 كيلوجراما، كما نجح الفريق في اصطياد أنواع أخرى أقل حجما مثل «الوقار وشراغيش وعضاض».

تنشيط السياحة في مطروح

وقال النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن، اليوم، أن مسابقة صيد السمك للهواة التي نظمها حزب حماة الوطن بمطروح خلال الـ24 ساعة الماضية، بالتعاون مع جمعية صيد الأسماك، على شواطئ مدينة مرسى مطروح، تأتي في إطار تنشيط السياحة الرياضية والترفيهية البحرية، لواحدة من أهم المسابقات التي تلقى اهتماما كبيرا من أهالي مطروح، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

موعد تسليم جوائز مسابقة صيد الأسماك

وأجريت مسابقة صيد الأسماك للهواة في أجواء من الحماس والمنافسة والروح الرياضية على شواطئ مدينة مرسى مطروح، بمشاركة 13 فريقا بينهم 4 فرق للسيدات بإجمالي 78 لاعبا ولاعبة، وسيتم الإعلان عن المراكز الثلاثة الأولى الاثنين المقبل، في حفل بقاعة مكتبة مصر العامة، بحضور محافظ مطروح.