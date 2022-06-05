البنك الدولي: 80 مليار دولار خسائر العالم بسبب إساءة استخدام صيد السمك

كشف البنك الدولي عن ظواهر مناخية بالغة الشدة، وتغيّر المناخ، إذ يؤدي سوء إدارة البيئة والموارد الطبيعية، إلى خسائر اقتصادية ضخمة، فعلى سبيل المثال يخسر العالم ما يُقدر بنحو 80 مليار دولار سنويا، بسبب إساءة استخدام مصائد الأسماك في المحيطات.

ويشكل تلوث الهواء الخطر البيئي الرئيسي على الصحة، إذ كلف العالم نحو 8.1 تريليونات دولار في عام 2019، أي ما يعادل 6.1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

ما بين 60 و70% من النظم الإيكولوجية بالعالم تشهد تدهوراً بوتيرة أسرع

وقال البنك الدولى في تثرير، أن سلامة هذه الأصول الطبيعية الحيوية وقدرتها على أداء وظائفها باتت معرضة لخطر، إذ إن ما بين 60 و70% من النظم الإيكولوجية بالعالم تشهد تدهوراً بوتيرة أسرع مما يمكن تعويضه، وتقوم النظم الإيكولوجية السليمة وما تقدمه من خدمات بدور أساسي للنمو طويل الأجل للقطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك، ويتأتى أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي في صناعات تعتمد اعتماداً كبيراً أو متوسطاً على خدمات النظم الإيكولوجية، مثل التلقيح وترشيح المياه والمواد الخام.

3 مليارات شخص يعتمدون على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

وتابع البنك الدولى فى تقرير، أن أكثر من 3 مليارات شخص يعتمدون على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في الحصول على البروتينات وسبل كسب عيشهم، كما يعتمد ثلاثة أرباع محاصيل العالم الغذائية الرئيسية البالغة 115 محصولاً على عملية التلقيح الحيواني.

وفي البلدان النامية، توفر الغابات والبحيرات والأنهار والمحيطات نسبة كبيرة من غذاء الأسر ووقودها ودخلها، وتمثل شبكة أمان مهمة وقت الأزمات وخاصة للفقراء ممن يعيشون في مناطق ريفية.

الأمن الغذائي والحد من الفقر وتعزيز رفاهة الإنسان

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن توفر الموارد الطبيعية سبل كسب العيش للمليارات من البشر، وعندما تُدار الموارد الطبيعية المتجددة ومتجمعات المياه والبيئات البرية والبحرية المنتجة على نحو جيد، فإنها توفر الأساس اللازم لتحقيق النمو الشامل والمستدام، والأمن الغذائي، والحد من الفقر، وتعزيز رفاهة الإنسان.

ويمثل وجود بيئة نظيفة عاملاً أساسياً في ضمان قدرة الأفراد على أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة، وأن من الممكن استثمار الموارد الحكومية والخاصة في النهوض بعملية التنمية بدلاً من الانكفاء على معالجة مشكلات التلوث.