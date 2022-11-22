«فتحي وصقر» يغطسان 30 مترا تحت المياه في بحر مطروح.. «صيد السمك رزق»

يخرج الكابتن فتحي ورفاقه صقر وعبدالرحمن، إلى سواحل مرسى مطروح، يقصدون وجه كريم لصيد الأسماك، في عز الموسم، ينطلقون بـ«زودياك مطاطي»، إلى مسافات تتراوح بين 20 لـ30 كيلو مترا في عمق البحر المتوسط، ويغطسون بإسطوانات وأجهزه إلى أعماق تصل إلى 30 مترا تحت المياه ليقتربون من القاع، يبحثون عن رزقهم من الأسماك.

«منذ أكثر من 40 عاما، أصطاد في البحر حتى ارتبطت به وارتبط بي»، كلمات قالها الكابتن فتحي العبيدي، الغطاس في مرسى مطروح، لـ«الوطن»، مؤكدا أنه يتوجه يوميا للصيد برفقة أصدقائه: «نحمل معداتنا من بدل وأدوات صيد وغطس، ونذهب خارج مدينة مرسى مطروح للصيد، ونحن نعلم يقيناً أن صيد السمك أرزاق بيد الله، ونعود مجبورين الخاطر، بعد رحلة تستمر لـ3 ساعات، يقود خلالها رفيقي عبدالرحمن، الزوديك، ونغطس وعبدالرحمن معا، ونقترب من الصخور في الأعماق حيث يتخذ السمك بيوتاً، يختبئ بها».

موسم صيد الوقار والدنيس

يخرج الأصدقا في مواسم صيد السمك، المختلفة، لكن يعتبر الخريف، موسم مهما، لهم لتعدد أنواع الأسماك، منها «سمك الوقار والدنيس والأناشي والشراغيش والكحله» وهي من أجود أنواع الأسماك وأطيبها من حيث المذاق والقيمة الغذائية، وفقا لـ«فتحي».

متعة الصيد والغطس تحت الماء

عالم آخر يعيش فيه الأصدقاء الـ3، حينما تبدأ رحلة الصيد الخاصة بهم، وفقا لـ«الكابتن صقر العبيدي»: «تحت البحر نري عالم تاني بخلاف البر، ونغطس لمسافات طويلة تحت الميه، متعة حقيقية لا يعرفها إلا الصيادين، الجمال والطبيعة والصخور والأسماك والمناظر الخلابة، ونقضي ما بين ساعة إلى ساعتين غطس حسب عدد الإسطوانات اللي معنا، ونحمد الله علي ما يرزقنا به من سمك، وهناك أيام نعود بدون سمكه واحدة وأخرىنعود مجبورين، فصياد السمك يبذل ما بوسعه والرزق على الله».