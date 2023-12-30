رئيس الوزراء: طبع الأسعار على 7 سلع «أساسية» ومراقبة التطبيق بالأسواق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اللجنة التي شكلها المجلس من أجل ضبط الأسواق والأسعار، لن تتدخل في تسعير المنتج للمصنع، لكن تضمن وصول السلعة للمواطن بالسعر الذي ارتضاه المصنع، بعد تحمل تكلفة النقل، مشددا على أنه غير مقبول أن يتضاعف السعر على المواطن.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن: «سيجري تسعير الـ7 سلع كسلع استراتيجية، ووضع السعر عليها مطبوعا أو باستيكر، أو يخرج بطريقة محددة في أماكن ومنافذ البيع، والأهم من هذا المتابعة بصورة أسبوعية لموقف التنفيذ على الأرض».