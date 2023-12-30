إحراق 10 أطنان نفايات طبية خطرة يوميا بمجمع محارق الخطارة

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه يجري التخلص يوميا من نحو 8 أطنان إلى 10 يوميا، من النفايات الطبية الخطرة، في مجمع محارق الخطارة.

مجمع المحارق بالخطارة

وأشار وكيل وزارة الصحة خلال تفقده مجمع المحارق بالخطارة للتخلص من النفايات الطبية، إلى أن المجمع يضم 11 محرقة، ومفرمة، ومقام على مساحة 5000 م2، وبلغت تكلفته 18 مليون جنيه، لافتا إلى أنها تخدم 28 مستشفى و5000 منشأة طبية خاصة، و489 وحدة صحية.

تطبيق الاشتراطات الصحية واتباع الإجراءات الوقائية

وتابع وكيل الوزارة انتظام سير العمل، وأعمال حرق النفايات الطبية الخطرة، حيث تفقد المحارق والأماكن والمباني المختلفة بالمجمع، والتي تشمل مبني إداري وخدمي، ومبنى المحولات الكهربائية، والديزل، وغرف تجميع النفايات، وغيرها، متابعا أعمال صيانة المحارق، والتجديدات بها.

وتأكد وكيل وزارة الصحة من تطبيق الاشتراطات الصحية، واتباعهم للإجراءات الوقائية أثناء حرق النفايات حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، ومناقشتهم في دورة العمل والفترة الزمنية لحرق النفايات، كما تم التأكد من توافر السولار والمستلزمات اللازمة للعمل، لحرق المتولد اليومي من النفايات الطبية الخطرة التي يتم تجميعها من منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.