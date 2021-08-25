عاجل.. ضبط 37 طن نفايات طبية خطرة في 4 مصانع بالمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية من ضبط 37 طن نفايات طبية خطرة في المنوفية، من خلال حملة أمنية شاركت فيها شرطة البيئة والمسطحات المائية واستهدفت 4 مصانع.

مصانع عشوائية

كانت وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بإشراف مفتشي قطاع الأمن العام، بقيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـي هذا المجال بنطاق أمن المنوفية، وجرى استهدافها بمأمورية برئاسة القطاع، حيث تبين وجود (مركز، 4 مصانع، شركتين، 3 مخازن، متجر) عشوائية وبدون ترخيص لتداول النفايات الطبية الخطرة والمواد الغذائية مجهولة المصدر والأسمدة والمستلزمات الزراعية المغشوشة.

بلغ إجمالي المضبوطات التي أسفرت عنها نتائج الحملة، 37 طن مواد خام ومنتج نهائي لنفايات ومخلفات طبية مُدممة.

سرنجات مدممة وقفازات طبية

وشملت المضبوطات (قفازات طبية ، قرب دم ومحاليل طبية، سرنجات مُدممة ) مختلطة بمخلفات بلاستيكية عادية مجهولة المصدر، و231,5 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية متنوعة ومصنعة ومعبأة بدون ترخيص ومعدة للتداول، و185 طن مواد خام لحاصلات زراعية ومنتج نهائي لمخللات مصنعة معدة للتداول، و767,4 طن أسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية دون ترخيص، و23945 عبوة مختلفة الأحجام لأسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية دون ترخيص.

وتحررت محاضر بتلك الوقائع، وأحيلت إلى النيابات المختصة.

جاء ذلك فـي ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وبخاصة الجرائم المتعلقة بالمستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة، وكذا المنتجات التي تُنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر من خلال مصانع عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية والتي يؤدي استهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين فضلاً عن الأضرار الاقتصادية التي تتكبدها الدولة جراء تداول تلك المنتجات المغشوشة.