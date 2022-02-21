ضبط 10 أطنان نفايات طبية في مصنع غير مرخص بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط مخزن غير مرخص لتجميع وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات المستشفيات، كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية.

ضبط قفازات وكمامات ومخلفات قطنية

وعثرت الأجهزة بداخل المصنع على كميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة من مخلفات المستشفيات، وزنت 10 أطنان؛ أبرزها قفازات وكمامات ومخلفات قطنية وعبوات لعينات تحاليل، جميعها سابقة الاستخدام ومحظور حيازتها أو تدويرها أو التعامل بها دون ترخيص من الجهات المعنية المختصة.

كما تمكنت الأجهزة من ضبط مالك المخزن المشار إليه، وبمواجهته أقر بمزاولته النشاط دون ترخيص، وتجميع تلك النفايات بغرض إعادة بيعها بقصد الربح.